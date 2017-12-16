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Бой Поветкин — Джошуа может состояться будущим летом

Между командами боксеров уже ведутся переговоры

  • 16.12.2017 11:55
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Поясом суперчемпиона мира WBA владеет британец Энтони Джошуа. Джошуа известен своей победой над украинцем Владимиром Кличко. 28-летний Джошуа также владеет титулами по версии WBA, IBF и Международной боксерской организации (IBO).

Поединок россиянина Александра Поветкина против Джошуа может пройти в Великобритании уже будущим летом. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Мы общались с промоутером Джошуа, интерес есть, - сказал Рябинский. - Это могло бы быть в следующем году, летом. Мы хотим, чтобы бой прошел в Великобритании, нам надо боксировать и за рубежом».

Сам Поветкин также выразил согласие на проведение данного поединка. «Джошуа - совсем другой соперник. Там будет другая подготовка и другой бой. Конечно, я готов [провести бой летом в Великобритании]», - сказал Поветкин журналистам.

Говоря о бое против Хаммера россиянин заметил, что его соперник на планировал побеждать и хотел «просто уйти с ринга на своих ногах». Что касается боя с Джошуа, то британец в настоящий момент ведет переговоры об объединительном поединке с чемпионом WBO Джозефом Паркером из Новой Зеландии.

Тренер Поветкина Иван Кирпа считает своего подопечного опасным оппонентом для Джошуа. «Хаммер конечно был опасен, но до той поры, пока не опустил руки в последних двух раундах, - сказал Кирпа. - Джошуа очень опасен во всем, но и Саша опасен для него».

Источник — ТАСС

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